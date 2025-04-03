Чоловік у Таїланді покинув немовля в дикій природі через конфлікт з дружиною

В Таїланді чоловік поклав двотижневу дитину в банановий гай через відмову дружини в інтимі.

Фото: SCMP

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У Таїланді 21-річного чоловіка звинуватили у залишенні своєї двотижневої дитини в дикій природі після конфлікту з дружиною. Інцидент стався через те, що вона відмовила йому в інтимних стосунках після пологів. Про це пише SCMP.

Чоловіка на ім’я Вуттічай заарештували після того, як його дружина Оратай 22 березня повідомила поліцію про те, що він відправив їй фото їхнього малюка, який лежав на землі в банановому гаю. Оратай, перебуваючи в гостях у друга, була шокована цим знімком і негайно поділилася інформацією з сільським головою, а також опублікувала їхнє листування в Інтернеті.

Вуттічай заперечив усі звинувачення, заявивши, що поклав дитину в банановий гай лише для фотографії і не мав наміру залишати її на самоті. Він визнав, що багато разів просив дружину про секс, але не погоджувався з її відмовами після пологів.

Оратай розповіла, що її чоловік має проблеми з наркотиками та азартними іграми і часто вдавався до насильства як до неї, так і до їхньої старшої дитини. Після її заяви поліція провела розслідування і взяла в чоловіка аналіз сечі, який показав наявність наркотичних речовин у його організмі.

Вуттічаю висунули звинувачення у вживанні наркотиків, і він буде проходити реабілітацію відповідно до закону. Також йому загрожує покарання за залишення дитини, яке може включати до трьох років позбавлення волі та штраф у розмірі 6 000 батів (приблизно 180 доларів США).

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