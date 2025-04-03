В ближайшие недели или месяцы есть шансы заставить РФ прекратить огонь, – Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что сейчас стоит вопрос давления на россиян.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в ближайшие недели или месяцы есть шансы заставить Россию прекратить огонь.

«На сегодня, как бы мы по-разному ни видели некоторые вещи, но, безусловно, с американцами и европейцами есть свои интересы, у всех. Но, безусловно, в вопросе как можно скорейшего прекращения огня – все мы объединены. Вопрос давления на русских, чтобы дойти до этого.

Я думаю, что это возможно сделать максимально в ближайшие недели, может месяцы, а может быть по-разному. Иногда это происходит в один момент, особенно с этой частью окончания войны. Мы считаем, что горячая фаза – это полное прекращение огня – это горячая фаза войны», – сказал Зеленский.

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