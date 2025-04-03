Взрыв на рынке Юность произошел в результате подрыва гранаты – полиция

В помещении взрывотехники обнаружили остатки боеприпаса.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», на рынке Юность в Киеве прогремел взрыв в киоске. К сожалению, два человека погибли.

Позднее в полиции сообщили, что было установлено, что взрыв в магазине произошел в результате подрыва гранаты. В помещении взрывотехники Главка обнаружили остатки боеприпаса.

Погибшими оказались двое мужчин, местные жители, в возрасте 59 и 60 лет.

По указанному факту следователи Деснянского управления полиции начали 2 уголовных производства: по ч. 2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство и по ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

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