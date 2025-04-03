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Налог на недвижимость — кому и сколько придется заплатить в 2025 году

18:45, 3 апреля 2025
В 2025 году налог уплачивается за отчетный 2024 год.
Налог на недвижимость — кому и сколько придется заплатить в 2025 году
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Владельцы жилья, площадь которого превышает установленные нормы, обязаны уплатить налог на недвижимость. В 2025 году налог уплачивается за отчетный 2024 год. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Кто обязан платить налог на недвижимость:

Владельцы жилья, если площадь превышает нормы:

  • для квартир — более 60 кв. м
  • для домов — более 120 кв. м
  • для других типов жилья и их долей — более 180 кв. м

Сколько нужно платить:

Зависит от налоговой ставки и площади, превышающей норму.

Как определяется ставка налога:

Ее устанавливает местная власть в процентах от минимальной заработной платы на 1 января отчетного года.

Ставка налога не может превышать 1,5 % за 1 кв. м.

На 1 января 2024 года минимальная зарплата составляла 7100 грн.

Максимальный размер ставки — 106,5 грн за 1 кв. м.

Как это выглядит на практике:

Например, вы — владелец квартиры площадью 65 кв. м

Ставка налога — 1,5 % (7100 грн × 1,5 % = 106,5 грн).

Облагаемая площадь — 5 кв. м (65 кв. м – 60 кв. м)

Сумма налога: 5 кв. м × 106,5 грн = 532,50 грн.

Когда платить:

В течение 60 дней с момента получения уведомления.

Оно должно прийти в личный кабинет налогоплательщика или заказным письмом по почте до 1 июля.

Что будет за несвоевременную уплату:

  • штраф 5 % — если задержка до 30 дней включительно
  • штраф 10 % — если более 30 дней с момента возникновения налоговой задолженности

Кто освобожден от уплаты налога:

  • владельцы недвижимости, суммарная площадь которой не превышает установленных норм
  • владельцы, чья недвижимость находится на оккупированных территориях, повреждена, разрушена или в зоне активных боевых действий

Объекты недвижимости, за которые не нужно платить:

  • детские дома семейного типа
  • жилье, принадлежащее детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и детям с инвалидностью, воспитывающимся одинокими матерями или отцами (но не более одного объекта на ребенка)
  • собственность общественных объединений лиц с инвалидностью и их предприятий
  • жилье, принадлежащее многодетным или приемным семьям, воспитывающим пять и более детей.

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