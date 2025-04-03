Налог на недвижимость — кому и сколько придется заплатить в 2025 году

Владельцы жилья, площадь которого превышает установленные нормы, обязаны уплатить налог на недвижимость. В 2025 году налог уплачивается за отчетный 2024 год. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Кто обязан платить налог на недвижимость:
Владельцы жилья, если площадь превышает нормы:
Сколько нужно платить:
Зависит от налоговой ставки и площади, превышающей норму.
Как определяется ставка налога:
Ее устанавливает местная власть в процентах от минимальной заработной платы на 1 января отчетного года.
Ставка налога не может превышать 1,5 % за 1 кв. м.
На 1 января 2024 года минимальная зарплата составляла 7100 грн.
Максимальный размер ставки — 106,5 грн за 1 кв. м.
Как это выглядит на практике:
Например, вы — владелец квартиры площадью 65 кв. м
Ставка налога — 1,5 % (7100 грн × 1,5 % = 106,5 грн).
Облагаемая площадь — 5 кв. м (65 кв. м – 60 кв. м)
Сумма налога: 5 кв. м × 106,5 грн = 532,50 грн.
Когда платить:
В течение 60 дней с момента получения уведомления.
Оно должно прийти в личный кабинет налогоплательщика или заказным письмом по почте до 1 июля.
Что будет за несвоевременную уплату:
Кто освобожден от уплаты налога:
Объекты недвижимости, за которые не нужно платить:
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