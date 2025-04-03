Операцію завершено, — Трамп після запровадження мит порівняв США з пацієнтом, який одужує

Дональд Трамп запевнив, що США стануть ще сильнішими.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на імпорт товарів з різних країн світу.

Згодом Дональд Трамп прокоментував своє рішення про запровадження мит. У свої соцмережі він порівняв США з «пацієнтом, який одужує», і запевнив, що його країна стане ще сильнішою.

«Операцію завершено! Пацієнт жив і одужує. Прогноз полягає в тому, що пацієнт буде набагато сильнішим, більшим, кращим і стійкішим, ніж будь-коли раніше. Зробимо Америку знову великою», - написав Трамп.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала повний список мит щодо всіх країн. Щодо України встановлено базове мито в 10%.

Крім того, США вводять 25% мито на всі автомобілі, вироблені за межами країни і нові правила набудуть чинності з 3 квітня.

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