Апеляція ВАКС зменшила покарання екссудді Миколі Чаусу до 8,5 років позбавлення волі

Колишньому судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу зменшили покарання до 8,5 років.

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила покарання колишньому судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу до 8,5 років позбавлення волі. Про це повідомляє АП ВАКС.

В нього також конфіскували все майно і заборонили після відбуття основного покарання обіймати певні посади, зокрема, судді та члена Вищої ради правосуддя протягом 3 років.

«За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту та обвинувачення, скасувала вирок ВАКС та ухвалила новий, яким колишньому судді призначено покарання у виді 8 років та 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією усього належного на праві власності майна за одержання ним неправомірної вигоди. На виконання вироку засудженого залишено під вартою», — зазначили у Апеляційній палаті ВАКС.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду протягом трьох місяців.

Як відомо, у червні 2023 року Вищий антикорсуд засудив екссуддю Дніпровського райсуду Києва Чауса до 10 років позбавлення волі.

У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса на отриманні хабаря у розмірі $150 тис. Гроші виявили у двох скляних банках, одну з яких знайшли та викопали на земельної ділянки судді.

За даними НАБУ, Чаус отримав гроші за те, щоб винести вирок на користь підсудної.

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