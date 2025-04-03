Орендна плата за землю — податкова нагадала важливі аспекти для платників податків

У податковій назвали ключові моменти щодо орендної плати.

Фото: kyivobl.tax.gov.ua

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Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що своєчасна та коректна сплата орендної плати за земельні ділянки є обов’язком кожного орендаря. Відповідно до статті 288 Податкового кодексу України, підставою для нарахування орендної плати є договір оренди земельної ділянки.

Ключові моменти щодо орендної плати:

- Обов’язок подання інформації: органи виконавчої влади та місцевого самоврядування зобов’язані до 1 лютого щороку подавати до контролюючого органу перелік орендарів земельних ділянок, а також повідомляти про нові договори, зміни чи їх розірвання до 1 числа наступного місяця (п. 288.1 ПКУ).

- Форма договору: договори оренди землі державної та комунальної власності укладаються за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України (п. 288.1 ПКУ).

Річна сума орендної плати:

3.1 не може бути меншою за розмір земельного податку:

- для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;

- для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, - у розмірі не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області (п. 288.5.1 ПКУ);

- не може перевищувати 12% нормативної грошової оцінки (п. 288.5.2 ПКУ);

- може перевищувати 12% у разі визначення орендаря на конкурентних засадах (п. 288.5.3 ПКУ);

- для пасовищ у гірських населених пунктах не може перевищувати розміру земельного податку (п. 288.5.4 ПКУ);

- для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки не може перевищувати 0,1% нормативної грошової оцінки (п. 288.5.5 ПКУ);

- для державних підприємств, що трансформувалися в акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, 100% акцій яких належать державі – не менше 12% нормативної грошової оцінки (п. 288.5.6 ПКУ).

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