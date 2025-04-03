Аналітики проаналізували, як змінилась вартість продуктів на головну великодню випічку – паску

Приготування 3-4 пасок вагою по 500-600 грам за класичним рецептом обійдеться на 38,6% дорожче, ніж перед Великоднем 2024 року.

Джерело фото: Diliara Garifullina / Unsplash

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Також цьогорічний індекс головної великодньої випічки значно зріс, вказують аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) за рузультатами продуктового моніторингу.

Так, за інформацією УКАБ, приготування 3-4 пасок вагою по 500-600 грам за класичним рецептом обійдеться в 318,4 грн, що на 38,6% дорожче, ніж перед Великоднем 2024 року.

«Найбільший вплив на собівартість мають вершкове масло (подорожчало на 71% і складає 121 грн за 200 грам), молоко (+31%, 30 грн за 500 грам) та яйця (+61%, 58 грн за 8 штук). Окрім цього, для випікання паски потрібні борошно та цукор, які за останній місяць дещо подешевшали: борошно на 8%, а цукор на 6%. Проте, це здешевлення не компенсує річного зростання цін: борошно все ще на 14% дорожче, ніж у квітні 2024 року, а цукор – на 13%. Вартість дріжджів залишилася незмінною», - показали результати моніторингу.

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