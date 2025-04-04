В Україні вартість бюджетного великоднього кошика зросла на 33% порівняно з минулим роком

Аналітики вказують, що вартість великоднього кошика залежить від його наповнення.

Джерело фото: Haley Owens / Unsplash

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Загальна вартість великоднього кошика в 2025 році коливатиметься орієнтовно від 426 грн до 1 113 грн залежно від його наповнення, йдеться у моніторингу цін на харчові продукти Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Аналітики вказують, що вартість великоднього кошика залежить від його наповнення.

«Бюджетний варіант кошика, який включає паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, коштує в середньому 426 грн — на 33% дорожче, ніж у 2024 році. Якщо ще додати сир, ковбасу та гірчицю, то це буде вартувати 847 грн (на 23% більше 2024 року), а кагор, огірки, томати та сало збільшать ціну великоднього кошик до 1 185 грн, що на 17% дорожче, ніж торік», - зазначають в УКАБ.

Також вказується, що традиційний для запікання свинячий ошийок додав 2% в ціні за місяць і коштує на 20% більше, ніж торік – 275 грн/кг. Сало ж залишається відносно стабільним – 239 грн/кг (+1% за місяць і +1% за рік). Твердий сир, який часто кладуть у кошик, зріс на 5% за місяць і на 21% за рік – вартує 595 грн/кг.

Ціни на помідори та огірки за останній місяць дещо знизилися через збільшення імпорту та вітчизняної пропозиції. Однак у порівнянні з минулим роком вони подорожчали на 12-25%. До свята можливі незначні коливання, але різкого зростання не очікується.

«Цього року головні складові великодніх витрат – паска, яйця, сир та м’ясні продукти. Активізація попиту на ці продукти харчування очікується наступні два тижні. Оскільки в 2025 році 20 квітня Великдень святкують разом християни східного та західного обряду, то це збільшить попит на продукти харчування в цей період часу. Хоч споживча можливість населення суттєво не покращилась, але кожен готується до свята й ціни значно знижуватися не будуть. Також на вартість впливає інфляція та сезонне зростання цін. Тож впродовж майже двох тижнів, котрі залишаються до Великодня, ціна кошика може ще зрости на 5-7%», – підсумували в УКАБ.

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