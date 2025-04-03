Україна вважає чинними домовленості, яких досягли в Саудівській Аравії, — Павло Паліса

Порушення цих домовленостей Україна фіксує і передає американській стороні дипломатичними каналами.

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Україна вважає чинними домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це заявив заступник голови Офісу президента Павло Паліса на зустрічі з українськими медіа.

Він зазначив, що порушення цих домовленостей Україна фіксує і передає американській стороні дипломатичними каналами.

«Про всі факти їх порушення ми інформуємо американську сторону, надаючи наявні у нас докази цих порушень», – заявив заступник керівника ОП.

Паліса наголосив, що Україна не передавала американській стороні конкретний перелік обʼєктів критичної інфраструктури, їхні назви або координати. Вона передала критерії визначення таких обʼєктів.

Раніше заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса повідомив, що під час зустрічі української та американської делегацій в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) не обговорювалися питання територіальних поступок.

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