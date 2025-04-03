У Києві низка станцій синьої гілки метро зачинені на вхід — на Контрактовій площі пасажир потрапив під потяг

Станції «Поштова площа», «Контрактова площа», «Почайна» та «Тараса Шевченка» зачинені на вхід для пасажирів.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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У Києві на синій гілці метрополітену зупинено рух потягів від станції «Майдан Незалежності» у напрямку «Героїв Дніпра». Під потяг потрапила людина. Про це повідомляє КМДА.

Зокрема, станції «Поштова площа», «Контрактова площа», «Почайна» та «Тараса Шевченка» зачинені на вхід для пасажирів.

На станції «Контрактова площа» пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців.

Рух поїздів на лінії організовано від станції «Теремки» до станції «Майдан Незалежності» та від станції «Оболонь» до станції «Героїв Дніпра».

ОНОВЛЕНО:

Рух поїздів «синьої» лінії метро відновлено у звичайному режимі

Усі станції працюють на вхід та вихід для пасажирів.

Пасажир живий. Обставини випадку з'ясовують правоохоронні органи.

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