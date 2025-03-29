Практика судів
  1. В Україні

Онлайн-сервіси УЗ працюють стабільно після переходу на нову платформу

12:24, 29 березня 2025
Черг біля кас немає, поїзди курсують за графіком.
Онлайн-сервіси УЗ працюють стабільно після переходу на нову платформу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Станом на ранок 29 березня онлайн-сервіси Укрзалізниці з продажу квитків функціонують стабільно. У пресслужбі компанії повідомили, що вночі було завершено перехід на нову платформу, збудовано захист та розпочато відновлення додаткового функціоналу.

У мобільному застосунку вже доступне планування подорожей з пересадками. Протягом дня по черзі відновлюватимуться онлайн-табло з розкладами поїздів.

Черг біля вокзальних кас не спостерігається, всі поїзди курсують за розкладом.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня стали тимчасово недоступні онлайн-сервіси Укрзалізниці. Виявилося, що причиною збою в онлайн-системах стала масштабна кібератака. І вже 28 березня на сайті та в застосунку «Укрзалізниці» знову стався технічний збій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У реєстрах юросіб, речових прав та земельному кадастрі пропонують закрити низку даних в цілях безпеки

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, який встановлює обмеження у наданні інформації з реєстрів юросіб, власників нерухомості та землі.

З суддів пропонують стягувати до 100% місячної винагороди за серйозний дисциплінарний проступок

Крім грошових стягнень в якості покарання до суддів пропонують застосовувати переведення до суду нижчого рівня з позбавленням доплат на рік – голова комітету з правової політики подав законопроект.

Державні службовці повинні навчитися відповідати громадянам зрозумілою мовою — НАДС

Громадяни, які звертаються до органів державної влади або органів місцевого самоврядування, повинні отримувати інформацію «простою та зрозумілою мовою» без звернень до Google.

Суди почали перевіряти дані, чи дійшла до адресата повістка ТЦК, за трекером «Укрпошти»

Під час розгляду питання, чи був військовозобов’язаний належним чином оповіщеним, суди почали брати до уваги дані трекеру «Укрпошти».

Токсична атмосфера, низька зарплата та корупція – у НАДС повідомили, чому молодь не хоче працювати на державу

На державній службі критично не вистачає молодих професіоналів, але як їх залучити на держслужбу, поки що не зовсім зрозуміло.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Граб
    Людмила Граб
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду