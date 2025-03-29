Онлайн-сервіси УЗ працюють стабільно після переходу на нову платформу

Черг біля кас немає, поїзди курсують за графіком.

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Станом на ранок 29 березня онлайн-сервіси Укрзалізниці з продажу квитків функціонують стабільно. У пресслужбі компанії повідомили, що вночі було завершено перехід на нову платформу, збудовано захист та розпочато відновлення додаткового функціоналу.

У мобільному застосунку вже доступне планування подорожей з пересадками. Протягом дня по черзі відновлюватимуться онлайн-табло з розкладами поїздів.

Черг біля вокзальних кас не спостерігається, всі поїзди курсують за розкладом.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня стали тимчасово недоступні онлайн-сервіси Укрзалізниці. Виявилося, що причиною збою в онлайн-системах стала масштабна кібератака. І вже 28 березня на сайті та в застосунку «Укрзалізниці» знову стався технічний збій.

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