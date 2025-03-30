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У Львові викрили посадовців однієї з військових частин, які заробляли на підлеглих

07:54, 30 березня 2025
Сім солдат замість несення служби працювали на приватних підприємствах у Львові та області.
У Львові викрили посадовців однієї з військових частин, які заробляли на підлеглих
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У Львові СБУ спільно з ДБР викрила посадовців однієї з військових частин, які, зловживаючи службовим становищем, заробляли на військовослужбовцях.

Як повідомило Управління СБУ у Львівській області, четверо військових посадовців за винагороду «дозволяли» своїм підлеглим, які проходили службу за контрактом, незаконно перебувати за межами військової частини.

Йдеться про сімох солдат, які замість несення служби працювали на приватних підприємствах у Львові та області.

«Тобто, підлеглі не перебували на робочих місцях та не виконували жодних завдань, пов’язаних і несенням військової служби.

Така послуга була «платною». Кожен з військових, який отримував «дозвіл» не виходити на службу, віддавав своєму керівнику частину зарплати», - сказано у повідомленні. 

Задокументовано, що незаконна схема тривала з липня 2024 по березень 2025 року.

Правоохоронці викрили чотирьох організаторів оборудки, яким уже повідомлено про підозру.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів, а також відсторонення від займаних посад.

Триває слідство для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності й інших осіб, причетних до вказаної протиправної схеми.

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СБУ Львів ДБР

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