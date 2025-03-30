Во Львове разоблачили должностных лиц одной из воинских частей, которые зарабатывали на подчиненных

Семь солдат вместо несения службы работали на частных предприятиях во Львове и области.

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Во Львове СБУ совместно с ГБР разоблачила должностных лиц одной из воинских частей, которые, злоупотребляя служебным положением, зарабатывали на военнослужащих.

Как сообщило Управление СБУ во Львовской области, четверо военных должностных лиц за вознаграждение «позволяли» своим подчиненным, проходившим службу по контракту, незаконно находиться за пределами воинской части.

Речь идет о семи солдатах, которые вместо несения службы работали на частных предприятиях во Львове и области.

«То есть, подчиненные не находились на рабочих местах и не выполняли никаких задач, связанных с несением военной службы.

Такая услуга была платной. Каждый из военнослужащих, который получал «разрешение» не выходить на службу, отдавал своему начальнику часть зарплаты», – говорится в сообщении.

Задокументировано, что незаконная схема действовала с июля 2024 по март 2025 года.

Правоохранители разоблачили четырех организаторов схемы, которым уже сообщено о подозрении.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения, а также отстранении от занимаемых должностей.

Продолжается следствие для установления и привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к указанной противоправной схеме.

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