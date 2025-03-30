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В ГНС напомнили сроки уплаты налоговых обязательств

08:12, 30 марта 2025
В ГНС напомнили предельные сроки уплаты налоговых обязательств, определенных в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.
В ГНС напомнили сроки уплаты налоговых обязательств
Фото: freepik.com
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Главное управление ГНС в г. Киеве напомнило, что продолжается кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2024 года.

Сроки уплаты налоговых обязательств:

  • для граждан и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность: до 1 августа 2025 года;
  • для физических лиц – предпринимателей (ФЛП) и ФЛП, в отношении которых проведена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности (кроме лиц, выбравших упрощенную систему налогообложения): в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем соответствующего предельного срока подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Если предельный срок уплаты налогового обязательства приходится на выходной или праздничный день, последним днем уплаты налогового обязательства считается операционный день, следующий за выходным или праздничным днем (п. 57.1 ст. 57 Налогового кодекса Украины).

Коды бюджетной классификации для уплаты:

«11010500» – налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами по результатам годового декларирования;

«11011001» – военный сбор, уплачиваемый физическими лицами по результатам годового декларирования.

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