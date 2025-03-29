Александр Усик анонсировал возможный бой с Джейком Полом

Александр Усик рассматривает бой по правилам ММА против Джейка Пола.

Фото: AP

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Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассматривает возможность боя по правилам ММА против американского блогера и боксера Джейка Пола. Эту информацию сообщил «Главком» на основе афиши боя, опубликованной в соцсетях.

Такое решение стало неожиданным, ведь Усик недавно одержал победу над Тайсоном Фьюри, а Джейк Пол - над легендой бокса Майком Тайсоном.

Бывший боец UFC Дэн Харди, комментируя потенциальный бой, которого цитирует издание Sport, заявил, что Усик имеет все шансы на победу благодаря своим великолепным навыкам работы ногами и интеллекту в бою. Он также отметил, что Джейк Пол может столкнуться с серьезными трудностями, поскольку его навыки борьбы оставляют желать лучшего.

«Усик - достаточно эксцентричен, чтобы попробовать свои силы в октагоне. Украинец является очень интересным боксером, который органично впишется в смешанные единоборства», - отметил Харди.

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