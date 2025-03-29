Олександр Усик анонсував можливий бій з Джейком Полом

Олександр Усик розглядає бій за правилами ММА проти Джейка Пола.

Фото: AP

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Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик розглядає можливість бою за правилами ММА проти американського блогера та боксера Джейка Пола. Цю інформацію повідомив «Главком» на основі афіші бою, опублікованої в соцмережах.

Таке рішення стало несподіваним, адже Усик нещодавно здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі, а Джейк Пол — над легендою боксу Майком Тайсоном.

Колишній боєць UFC Ден Харді, коментуючи потенційний бій, якого цитує видання Sport, заявив, що Усик має всі шанси на перемогу завдяки своїм чудовим навичкам роботи ногами та інтелекту в бою. Він також зазначив, що Джейк Пол може зіткнутися з серйозними труднощами, оскільки його навички боротьби залишають бажати кращого.

«Усик – досить ексцентричний, щоб спробувати свої сили в октагоні. Українець є дуже цікавим боксером, який органічно впишеться у змішані єдиноборства», – зазначив Харді.

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