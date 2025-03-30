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Українцям пояснили, як підготувати трудову книжку для оцифрування

09:14, 30 березня 2025
Усі записи в трудовій книжці мають відповідати вимогам Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.
Українцям пояснили, як підготувати трудову книжку для оцифрування
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як підготувати трудову книжку для оцифрування.

Перед поданням сканованих копій трудових книжок для оцифрування через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України необхідно провести їх ретельний аудит. Усі записи в трудовій книжці мають відповідати вимогам Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.

Що потрібно перевірити в першу чергу

Титульний аркуш (перша сторінка) повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові та дату народження працівника (зазначені повністю, без скорочень);

- підпис власника трудової книжки, що підтверджує правильність даних;

- підпис відповідальної особи за видачу трудових книжок;

- печатку установи, яка вперше заповнювала трудову книжку.

Якщо прізвище, ім’я, по батькові чи дата народження вказані з помилками, зміни можна внести за останнім місцем роботи на підставі відповідних документів або в судовому порядку.

Перевірка записів про роботу

Усі записи про прийом, переведення чи звільнення повинні бути правильними та відповідати оригіналам наказів.

Якщо запис зроблено з помилкою, його виправляє підприємство, де він був внесений.

У разі ліквідації підприємства виправлення вносить правонаступник, а за його відсутності — відповідний архів.

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трудова книжка

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