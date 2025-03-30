Украинцам объяснили, как подготовить трудовую книжку для оцифровки

Все записи в трудовой книжке должны соответствовать требованиям Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как подготовить трудовую книжку для оцифровки.

Перед подачей отсканированных копий трудовых книжек для оцифровки через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины необходимо провести их тщательный аудит. Все записи в трудовой книжке должны соответствовать требованиям Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников.

Что нужно проверить в первую очередь

Титульный лист (первая страница) должен содержать:

фамилию, имя, отчество и дату рождения работника (указаны полностью, без сокращений);

подпись владельца трудовой книжки, подтверждающую правильность данных;

подпись ответственного лица за выдачу трудовых книжек;

печать учреждения, которое впервые заполняло трудовую книжку.

Если фамилия, имя, отчество или дата рождения указаны с ошибками, изменения можно внести по последнему месту работы на основании соответствующих документов либо в судебном порядке.

Проверка записей о работе

Все записи о приеме, переводе или увольнении должны быть правильными и соответствовать оригиналам приказов.

Если запись сделана с ошибкой, ее исправляет предприятие, где она была внесена.

В случае ликвидации предприятия исправления вносит правопреемник, а при его отсутствии — соответствующий архив.

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