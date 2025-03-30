Практика судов
  1. В Украине

Украинцам объяснили, как подготовить трудовую книжку для оцифровки

09:14, 30 марта 2025
Все записи в трудовой книжке должны соответствовать требованиям Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников.
Украинцам объяснили, как подготовить трудовую книжку для оцифровки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как подготовить трудовую книжку для оцифровки.

Перед подачей отсканированных копий трудовых книжек для оцифровки через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины необходимо провести их тщательный аудит. Все записи в трудовой книжке должны соответствовать требованиям Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников.

Что нужно проверить в первую очередь

Титульный лист (первая страница) должен содержать:

  • фамилию, имя, отчество и дату рождения работника (указаны полностью, без сокращений);
  • подпись владельца трудовой книжки, подтверждающую правильность данных;
  • подпись ответственного лица за выдачу трудовых книжек;
  • печать учреждения, которое впервые заполняло трудовую книжку.

Если фамилия, имя, отчество или дата рождения указаны с ошибками, изменения можно внести по последнему месту работы на основании соответствующих документов либо в судебном порядке.

Проверка записей о работе

Все записи о приеме, переводе или увольнении должны быть правильными и соответствовать оригиналам приказов.

Если запись сделана с ошибкой, ее исправляет предприятие, где она была внесена.

В случае ликвидации предприятия исправления вносит правопреемник, а при его отсутствии — соответствующий архив.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

трудовая книжка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
У судьи возникли сомнения в том, что коллегия ВККС качественно проверила его практическое задание во время конкурса в апелляционные суды – иск рассмотрит Верховный Суд

Судья Андрей Слиденко не согласился со своей оценкой за практическое задание во время конкурса в апелляционные административные суды.

Государственных служащих в 2024 году стали чаще привлекать к дисциплинарной ответственности, хотя увольнений стало меньше

Количество нарушений правил этического поведения государственных служащих увеличилось почти в три раза.

Верховная Рада одобрила законопроект о временной отмене ограничений на сроки командирования судей

Парламент принял в первом чтении законопроект, согласно которому ограничение общего срока командирования судьи не применяется к командированным судьям апелляционных судов – до дня завершения ВККС конкурса, а к командированным судьям местных судов – в течение отбора и 6 месяцев с даты его завершения.

Верховная Рада внесла изменения в закон о государственной службе – в том числе относительно зарплат работников аппаратов судов

Парламент принял изменения в закон о государственной службе, которые касаются также определения размеров должностных окладов государственных служащих аппаратов судов, органов и учреждений системы правосудия.

За нарушение запрета на отождествление адвоката с клиентом смогут оштрафовать до 5100 грн — Рада одобрила законопроект за основу

Законопроектом предлагается ввести штрафы за отождествление адвоката и клиента, в том числе в медиа.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Анзор Саадулаєв
    Анзор Саадулаєв
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Ольга Медуниця
    Ольга Медуниця
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді