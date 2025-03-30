Украинцам объяснили, как подготовить трудовую книжку для оцифровки

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как подготовить трудовую книжку для оцифровки.
Перед подачей отсканированных копий трудовых книжек для оцифровки через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины необходимо провести их тщательный аудит. Все записи в трудовой книжке должны соответствовать требованиям Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников.
Что нужно проверить в первую очередь
Титульный лист (первая страница) должен содержать:
Если фамилия, имя, отчество или дата рождения указаны с ошибками, изменения можно внести по последнему месту работы на основании соответствующих документов либо в судебном порядке.
Проверка записей о работе
Все записи о приеме, переводе или увольнении должны быть правильными и соответствовать оригиналам приказов.
Если запись сделана с ошибкой, ее исправляет предприятие, где она была внесена.
В случае ликвидации предприятия исправления вносит правопреемник, а при его отсутствии — соответствующий архив.
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