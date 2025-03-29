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На Хмельнитчине мужчина трижды игнорировал повестку из-за повышенного давления – что решил суд

13:20, 29 марта 2025
Хмельничанин получил три года тюрьмы за то, что трижды игнорировал повестки.
На Хмельнитчине мужчина трижды игнорировал повестку из-за повышенного давления – что решил суд
Фото иллюстративное
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В Староконстантинове Хмельницкой области мужчина, который трижды проигнорировал повестки от Территориального центра комплектования (ТЦК), получил наказание. Об этом говорится в приговоре Староконстантиновского районного суда Хмельницкой области по делу № 683/3048/24.

Как указано в материалах дела, в августе-сентябре 2024 года мужчина трижды получал повестки для прохождения службы, но сознательно уклонялся от выполнения мобилизационного долга.

Во время судебного разбирательства обвиняемый заявил, что не согласен с заключением военно-врачебной комиссии (ВВК), которая признала его годным к службе. По его словам, он имеет проблемы со здоровьем, в частности страдает повышенным давлением, из-за чего считает себя «ограниченно годным».

Однако суд, рассмотрев все материалы дела, пришел к выводу, что мужчина намеренно уклонялся от мобилизации. За это его признали виновным и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

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суд Хмельницкий повестка ТЦК

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