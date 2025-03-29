Ушел из жизни Заслуженный юрист Украины и экс-судья КСУ Николай Козюбра

Николай Козюбра принял участие в разработке проектов Декларации о государственном суверенитете Украины и Конституции Украины.

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Ушел из жизни доктор юридических наук, профессор, действительный член Украинской Академии политических наук, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Николай Иванович Козюбра. Об этом сообщили в Конституционном Суде.

В сентябре 1996 года указом Президента Украины Николай Козюбра был назначен судьей Конституционного Суда Украины и прекратил полномочия судьи с 28 января 2003 года.

Николай Иванович за свой значительный вклад в развитие Украины был награжден орденами «За заслуги» III, II и I степени, Почетной грамотой Верховной Рады Украины, Почетной грамотой Кабинета Министров Украины.

Николай Козюбра издал ряд научных работ по вопросам теории государства и права и конституционного права. Он принимал участие в разработке проектов Декларации о государственном суверенитете Украины, Конституции Украины и других законопроектов.

Редакция издания выражает глубокие соболезнования коллегам, близким и семье Николая Ивановича.