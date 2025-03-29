С 1 апреля цены в аптеках снизят еще на 116 препаратов – Минздрав

Руководитель Минздрава Украины отметил, что лекарства подешевеют на 52% до 5%.

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Цены на 116 препаратов снизят в аптеках с 1 апреля, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

Руководитель Минздрава Украины отметил, что лекарства подешевеют на 52% до 5%. Очень дорогой препарат подешевеет на 5%, поэтому скидка будет существенной.

«В среднем мы выйдем на 222 препарата. Средняя скидка составит 17%», – отметил Ляшко.

Напомним, что Кабмин установил размеры надбавок на лекарства в аптеках с 1 марта.

Также Министерство здравоохранения Украины обнародовало список наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые будут снижены на 30% с 1 марта 2025 года.

Кроме того, украинские производители снизят цены еще на более чем 100 медпрепаратов. Среди препаратов – обезболивающие, сорбенты, антациды, человеческие иммуноглобулины, антибиотики, анестетики, противоэпилептические лекарственные средства, противокашлевые, жаропонижающие, лекарства, применяемые для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы.

«Продолжаем двигаться по плану стабилизации цен на лекарства, утвержденному решением СНБО. Уже введен ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции: урегулированы наценки для всех лекарств, присутствующих на украинском рынке, запрещены маркетинговые платежи, возобновлены проверки Госпотребслужбой в части контроля за ценами в аптечных сетях», – подчеркнул Ляшко.

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