Практика судов
  1. В Украине

С 1 апреля цены в аптеках снизят еще на 116 препаратов – Минздрав

13:02, 29 марта 2025
Руководитель Минздрава Украины отметил, что лекарства подешевеют на 52% до 5%.
С 1 апреля цены в аптеках снизят еще на 116 препаратов – Минздрав
Источник фото: Freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Цены на 116 препаратов снизят в аптеках с 1 апреля, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

Руководитель Минздрава Украины отметил, что лекарства подешевеют на 52% до 5%. Очень дорогой препарат подешевеет на 5%, поэтому скидка будет существенной.

«В среднем мы выйдем на 222 препарата. Средняя скидка составит 17%», – отметил Ляшко.

Напомним, что Кабмин установил размеры надбавок на лекарства в аптеках с 1 марта.

Также Министерство здравоохранения Украины обнародовало список наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые будут снижены на 30% с 1 марта 2025 года.

Кроме того, украинские производители снизят цены еще на более чем 100 медпрепаратов. Среди препаратов – обезболивающие, сорбенты, антациды, человеческие иммуноглобулины, антибиотики, анестетики, противоэпилептические лекарственные средства, противокашлевые, жаропонижающие, лекарства, применяемые для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы.

«Продолжаем двигаться по плану стабилизации цен на лекарства, утвержденному решением СНБО. Уже введен ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции: урегулированы наценки для всех лекарств, присутствующих на украинском рынке, запрещены маркетинговые платежи, возобновлены проверки Госпотребслужбой в части контроля за ценами в аптечных сетях», – подчеркнул Ляшко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав Виктор Ляшко аптека

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В реестрах юридических лиц, вещных прав и земельном кадастре предлагают закрыть ряд данных в целях безопасности

Комитет рекомендовал принять за основу законопроект, который устанавливает ограничения в предоставлении информации из реестров юридических лиц, собственников недвижимости и земли.

С судей предлагают взимать до 100% месячного вознаграждения за серьезный дисциплинарный проступок

Помимо денежных взысканий в качестве наказания для судей предлагают применять перевод в суд нижестоящего уровня с лишением доплат на год – глава комитета по правовой политике подал законопроект.

Государственные служащие должны научиться отвечать гражданам на понятном языке — НАДС

Граждане, которые обращающиеся в органы государственной власти или в органы местного самоуправления, должны получать информацию «на простом и понятном языке» без обращений к Google.

Суды начали проверять данные, дошла ли повестка от ТЦК до адресата, по трекеру «Укрпочты»

При рассмотрении вопроса, был ли военнообязанный должным образом уведомлен, суды начали учитывать данные трекера «Укрпочты».

Токсичная атмосфера, низкая зарплата и коррупция – в НАГС сообщили, почему молодежь не хочет работать на государство

На государственной службе критически не хватает молодых профессионалов, но как их привлечь на госслужбу, пока не совсем понятно.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Граб
    Людмила Граб
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду