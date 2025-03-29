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Как военным получить статус УБД – порядок, сроки, причины отказа

12:44, 29 марта 2025
Минобороны предоставило разъяснения относительно процедуры и возможных отказов.
Как военным получить статус УБД – порядок, сроки, причины отказа
Фото: ukrinform
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые принимали или принимают участие в боевых действиях, имеют право на получение статуса участника боевых действий (УБД). Этот статус предусматривает ряд государственных льгот и социальных гарантий. Об этом рассказали в Минобороны.

Как получить статус УБД

Есть два способа оформления статуса:

- Автоматически - через Единый государственный реестр ветеранов войны. Воинские части обязаны вносить данные о военнослужащих в течение пяти дней с момента начала боевого задания.

- По личному обращению - документы можно подать в одну из 21 комиссии Министерства обороны, которые рассматривают такие заявления.

Для самостоятельной подачи нужно подготовить:

- заявление по установленной форме,

- две фотографии 3×4,

- документы, подтверждающие участие в боевых действиях.

Заявление направляют в комиссию того органа военного управления, которому подчинена часть. Если заявитель не имеет необходимых документов, комиссия может самостоятельно запросить их в соответствующих органах.

Сроки рассмотрения заявлений

- Данные, внесенные в реестр ветеранов войны, обрабатываются в режиме реального времени.

- Комиссии принимают решение в течение месяца со дня получения заявления.

Причины отказа в предоставлении статуса

Заявителю могут отказать в случаях:

- отсутствия необходимых документов,

- представления ложных сведений,

- наличия обвинительного приговора за тяжкое или особо тяжкое преступление во время боевых действий.

Решение комиссии можно обжаловать в суде. Если причины отказа устранены, документы подают повторно.

Как восстановить удостоверение УБД в случае утери

- Действующие военные подают рапорт командиру подразделения.

- Уволенные с военной службы обращаются в территориальный центр комплектования.

- Перед восстановлением документа необходимо подать заявление в полицию об утрате удостоверения и опубликовать объявление о его недействительности в печатных медиа.

УБД для военных в плену или пропавших без вести

Статус могут получить также военные, которые попали в плен или пропали без вести, кроме тех, кто добровольно сдался или дезертировал. В таких случаях документы подают командиры воинских частей.

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