Как военным получить статус УБД – порядок, сроки, причины отказа

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые принимали или принимают участие в боевых действиях, имеют право на получение статуса участника боевых действий (УБД). Этот статус предусматривает ряд государственных льгот и социальных гарантий. Об этом рассказали в Минобороны.
Как получить статус УБД
Есть два способа оформления статуса:
- Автоматически - через Единый государственный реестр ветеранов войны. Воинские части обязаны вносить данные о военнослужащих в течение пяти дней с момента начала боевого задания.
- По личному обращению - документы можно подать в одну из 21 комиссии Министерства обороны, которые рассматривают такие заявления.
Для самостоятельной подачи нужно подготовить:
- заявление по установленной форме,
- две фотографии 3×4,
- документы, подтверждающие участие в боевых действиях.
Заявление направляют в комиссию того органа военного управления, которому подчинена часть. Если заявитель не имеет необходимых документов, комиссия может самостоятельно запросить их в соответствующих органах.
Сроки рассмотрения заявлений
- Данные, внесенные в реестр ветеранов войны, обрабатываются в режиме реального времени.
- Комиссии принимают решение в течение месяца со дня получения заявления.
Причины отказа в предоставлении статуса
Заявителю могут отказать в случаях:
- отсутствия необходимых документов,
- представления ложных сведений,
- наличия обвинительного приговора за тяжкое или особо тяжкое преступление во время боевых действий.
Решение комиссии можно обжаловать в суде. Если причины отказа устранены, документы подают повторно.
Как восстановить удостоверение УБД в случае утери
- Действующие военные подают рапорт командиру подразделения.
- Уволенные с военной службы обращаются в территориальный центр комплектования.
- Перед восстановлением документа необходимо подать заявление в полицию об утрате удостоверения и опубликовать объявление о его недействительности в печатных медиа.
УБД для военных в плену или пропавших без вести
Статус могут получить также военные, которые попали в плен или пропали без вести, кроме тех, кто добровольно сдался или дезертировал. В таких случаях документы подают командиры воинских частей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.