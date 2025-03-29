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Як військовим отримати статус УБД – порядок, терміни, причини відмови

12:44, 29 березня 2025
Міноборони надало роз’яснення щодо процедури та можливих відмов.
Як військовим отримати статус УБД – порядок, терміни, причини відмови
Фото: ukrinform
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Військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань, які брали або беруть участь у бойових діях, мають право на отримання статусу учасника бойових дій (УБД). Цей статус передбачає низку державних пільг та соціальних гарантій. Про це розповіли в Міноборони.

Як отримати статус УБД

Є два способи оформлення статусу:

  • Автоматично – через Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Військові частини зобов’язані вносити дані про військовослужбовців протягом п’яти днів з моменту початку бойового завдання.
  • За особистим зверненням – документи можна подати до однієї з 21 комісії Міністерства оборони, які розглядають такі заяви.

Для самостійного подання потрібно підготувати:

  • заяву за встановленою формою,
  • дві фотокартки 3×4,
  • документи, що підтверджують участь у бойових діях.

Заяву надсилають до комісії того органу військового управління, якому підпорядкована частина. Якщо заявник не має необхідних документів, комісія може самостійно запитати їх у відповідних органах.

Терміни розгляду заяв

  • Дані, внесені до реєстру ветеранів війни, обробляються в режимі реального часу.
  • Комісії ухвалюють рішення протягом місяця з дня отримання заяви.

Причини відмови у наданні статусу

Заявнику можуть відмовити у випадках:

  • відсутності необхідних документів,
  • подання неправдивих відомостей,
  • наявності обвинувального вироку за тяжкий або особливо тяжкий злочин під час бойових дій.

Рішення комісії можна оскаржити в суді. Якщо причини відмови усунуті, документи подають повторно.

Як відновити посвідчення УБД у разі втрати

  • Чинні військові подають рапорт командиру підрозділу.
  • Звільнені з військової служби звертаються до територіального центру комплектування.
  • Перед відновленням документа необхідно подати заяву до поліції про втрату посвідчення та опублікувати оголошення про його недійсність у друкованих медіа.

УБД для військових у полоні або зниклих безвісти

Статус можуть отримати також військові, які потрапили у полон або зникли безвісти, окрім тих, хто добровільно здався або дезертирував. У таких випадках документи подають командири військових частин.

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військові Міноборони УБД

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