Як військовим отримати статус УБД – порядок, терміни, причини відмови

Військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань, які брали або беруть участь у бойових діях, мають право на отримання статусу учасника бойових дій (УБД). Цей статус передбачає низку державних пільг та соціальних гарантій. Про це розповіли в Міноборони.
Як отримати статус УБД
Є два способи оформлення статусу:
Для самостійного подання потрібно підготувати:
Заяву надсилають до комісії того органу військового управління, якому підпорядкована частина. Якщо заявник не має необхідних документів, комісія може самостійно запитати їх у відповідних органах.
Терміни розгляду заяв
Причини відмови у наданні статусу
Заявнику можуть відмовити у випадках:
Рішення комісії можна оскаржити в суді. Якщо причини відмови усунуті, документи подають повторно.
Як відновити посвідчення УБД у разі втрати
УБД для військових у полоні або зниклих безвісти
Статус можуть отримати також військові, які потрапили у полон або зникли безвісти, окрім тих, хто добровільно здався або дезертирував. У таких випадках документи подають командири військових частин.
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