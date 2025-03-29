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Держдепартамент офіційно повідомив Конгрес США про реорганізацію USAID та передачу функцій

11:14, 29 березня 2025
Державний департамент та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомили Конгрес про свій намір здійснити реорганізацію.
Держдепартамент офіційно повідомив Конгрес США про реорганізацію USAID та передачу функцій
Джерело фото: state.gov
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Державний департамент США офіційно повідомив Конгрес країни про реорганізацію Агентства з міжнародного розвитку (USAID) та передачу деяких його функцій під управління відомства.

Про це йдеться у заяві державного секретаря США Марко Рубіо.

«Державний департамент та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомили Конгрес про свій намір здійснити реорганізацію, яка передбачатиме передачу деяких функцій USAID Департаменту до 1 липня 2025 року та припинення виконання решти функцій USAID, які не відповідають пріоритетам адміністрації», - зазначається у повідомленні від 28 березня.

Рубіо наголосив, що правильно використана іноземна допомога може просувати національні інтереси США, захищати їхні кордони та зміцнювати партнерські відносини з ключовими союзниками, але «USAID давно відійшло від своєї початкової місії».

«Ми переорієнтовуємо наші програми допомоги іноземним державам, щоб вони безпосередньо узгоджувалися з тим, що є найкращим для Сполучених Штатів і наших громадян», - зазначив держсекретар США.

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США USAID

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