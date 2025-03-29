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Госдепартамент официально сообщил Конгрессу США о реорганизации USAID и передаче его функций

11:14, 29 марта 2025
Государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID) сообщили Конгрессу о своем намерении провести реорганизацию.
Госдепартамент официально сообщил Конгрессу США о реорганизации USAID и передаче его функций
Источник фото: state.gov
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Государственный департамент США официально сообщил Конгресс страны о реорганизации Агентства США по международному развитию (USAID) и передаче некоторых его функций под ведение ведомства.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Марко Рубио.

«Государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID) сообщили Конгрессу о своем намерении провести реорганизацию, которая предусматривает передачу некоторых функций USAID в департамент до 1 июля 2025 года и прекращение выполнения остальных функций USAID, не соответствующих приоритетам администрации», — отмечается в сообщении от 28 марта.

Рубио подчеркнул, что правильно использованная иностранная помощь может продвигать национальные интересы США, защищать их границы и укреплять партнерские отношения с ключевыми союзниками, но «USAID давно отошло от своей первоначальной миссии».

«Мы переориентируем наши программы помощи иностранным государствам, чтобы они напрямую соответствовали тому, что лучше для Соединенных Штатов и наших граждан», — отметил госсекретарь США.

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