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Мьянма и Таиланд оправляются после землетрясения – более 1000 погибших, спасательные операции продолжаются

12:08, 29 марта 2025
Под завалами до сих пор остаются люди.
Мьянма и Таиланд оправляются после землетрясения – более 1000 погибших, спасательные операции продолжаются
Фото: EPA
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В Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. В Мьянме и соседнем Таиланде продолжаются спасательные операции после мощного землетрясения, произошедшего накануне. По последним данным, общее количество погибших в двух странах превысило тысячу человек.

Как сообщает BBC, в Мьянме официально подтверждена гибель 1002 человек. Еще 2376 человек получили ранения, а 30 считаются пропавшими без вести. Больше всего пострадал город Мандалай, расположенный неподалеку от эпицентра землетрясения. Там продолжаются спасательные работы, и, по словам местных команд, они вынуждены «откапывать людей голыми руками».

Вторым по уровню разрушений стала столица страны Найпьидо, где погибли 94 человека. Военная хунта, которая руководит Мьянмой, обратилась к международному сообществу за помощью. Китай и Индия уже направили поддержку.

В Таиланде стихия вызвала обрушение многоэтажного здания в Бангкоке, где велось строительство. Под завалами остаются около 100 работников, известно о шести погибших. Спасатели сообщают, что некоторые люди внутри здания подают признаки жизни.

Поисковые работы затруднены из-за нестабильности конструкций - обломки продолжают падать. Для спасения привлечены собаки, дроны и тяжелая техника. Власти также получили около 2000 сообщений о повреждении высотных зданий, которые проверяют инженеры.

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Таиланд

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