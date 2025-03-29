Практика судов
  1. Общество

Напоминание для граждан – в ночь с 29 на 30 марта Украина перейдет на летнее время

22:29, 29 марта 2025
Переход на летнее время в Украине должен состояться в ночь на 30 марта.
Напоминание для граждан – в ночь с 29 на 30 марта Украина перейдет на летнее время
Источник фото: Freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь с воскресенья, 30 марта, в Украине состоится переход на летнее время. Украина переходит на зимнее и летнее время в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта.

Как писала «Судово-юридична газета», украинцы в ночь на 27 октября должны были в последний раз перевести стрелки часов и остаться на зимнем времени. Однако законопроект об исчислении времени в Украине не подписал Владимиром Зеленским.

В 3:00 ночи стрелки часов нужно перевести на один час вперед.

Однако часы в Украине больше не должны были переводить на летнее или зимнее время, поскольку 16 июля 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект об исчислении времени в Украине № 4201. Затем законопроект подписал глава Верховной Рады, и 21 августа его направили на подпись Президенту.

Президент Владимир Зеленский его до сих пор не подписал и, по информации источников CМИ, не планирует этого делать.

Как сообщил собеседник в президентской команде, этот закон так и не подпишут.

«Не планирует Президент подписывать», – утверждает собеседник в ОП. А для вето закона сроки уже прошли.

Другой собеседник в президентской фракции также заверил, что подписи не будет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
За нарушение запрета на отождествление адвоката с клиентом смогут оштрафовать до 5100 грн — Рада одобрила законопроект за основу

Законопроектом предлагается ввести штрафы за отождествление адвоката и клиента, в том числе в медиа.

Кабмин решил создать в Налоговой службе спецподразделение по выявлению коррупции

В Государственной налоговой службе в течение 2 лет будет действовать подразделение по вопросам предотвращения и выявления коррупции – Минфин предложил экспериментальный проект.

Отсутствие у правоохранителей статуса потерпевших не влияет на квалификацию действий лица как угрозы в отношении работника правоохранительного органа – Верховный Суд

Адвокат утверждал, что фактически отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 345 УК, поскольку работники правоохранительных органов не были признаны потерпевшими.

Верховная Рада одобрила за основу законопроект, которым предлагается исключить админответственность за порчу и незаконное уничтожение архивных документов

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности считает, что при подготовке законопроекта ко второму чтению необходимо доработать изменения в статью 92-1 КУоАП, которыми предложено исключить административную ответственность за порчу и незаконное уничтожение архивных документов.

Кабмин зарегистрировал законопроект о возобновлении подачи статистической и финансовой отчетности предпринимателями

Правительственный законопроект предусматривает, что отсрочка подачи отчетности, введенная в начале полномасштабного вторжения, будет пересмотрена.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Анзор Саадулаєв
    Анзор Саадулаєв
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Ольга Медуниця
    Ольга Медуниця
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді