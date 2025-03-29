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В КМДА объяснили, как будут переводить часы в метрополитене на летнее время

11:50, 29 марта 2025
Так как в метро действует посекундный график движения поездов, то от точности часов зависит согласованность работы всей инфраструктуры.
В КМДА объяснили, как будут переводить часы в метрополитене на летнее время
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Как известно, в ночь с 29 на 30 марта Украина переходит на летнее время – стрелки часов переводят на час вперед. И, как указывают в КМДА, в столичном метрополитене этот процесс также имеет особое значение, поскольку одинаковое и точное время – один из ключевых факторов безопасности движения поездов.

Координацию времени в подземке обеспечивает центральная часовая станция. Она выдает импульс, который синхронизирует более 100 торцевых часов, расположенных на платформах для удобства машинистов, и более 3 500 механических часов на станциях, в депо и служебных помещениях.

Система является важной, поскольку в метро действует посекундный график движения поездов, и от точности часов зависит согласованность работы всей инфраструктуры.

Техническое обслуживание и ремонт часов выполняются исключительно ночью, когда движение поездов остановлено. Кроме того, на каждой станции работает локальная часовая станция, которая принимает центральный импульс и распределяет его на все станционные часы.

В эти выходные, в соответствии с национальным переходом на летнее время, систему метро также синхронизируют. Часы в подземке переведут централизованно, чтобы обеспечить точный график работы на всех станциях и объектах киевского метрополитена.

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Киев КГГА

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