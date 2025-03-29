У КМДА пояснили, як будуть переводити годинники у метрополітені на літній час

Оскільки в метро діє посекундний графік руху поїздів, то від точності годинників залежить злагодженість роботи всієї інфраструктури.

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Як відомо, у ніч із 29 на 30 березня Україна переходить на літній час – стрілки годинників переведуть на годину вперед. І, як вказують у КМДА, у столичному метрополітені цей процес також має особливе значення, адже однаковий та точний час – один із ключових чинників безпеки руху поїздів.

Координацію часу в підземці забезпечує центральна годинникова станція. Вона видає імпульс, який синхронізує понад 100 торцевих годинників, розташованих на платформах для зручності машиністів, і більше 3 500 механічних годинників на станціях, у депо та службових приміщеннях.

Система є важливою, оскільки в метро діє посекундний графік руху поїздів, і від точності годинників залежить злагодженість роботи всієї інфраструктури.

Технічне обслуговування та ремонт годинників виконують винятково вночі, коли рух поїздів зупинений. Крім того, на кожній станції працює локальна годинникова станція, яка приймає центральний імпульс і розподіляє його на всі станційні годинники.

Цими вихідними, відповідно до національного переходу на літній час, систему метро також синхронізують. Годинники в підземці переведуть централізовано, щоб забезпечити точний графік роботи на всіх станціях та об’єктах київського метрополітену.

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