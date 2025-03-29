Військовий після СЗЧ отримував зарплату – що вирішив суд

Військовий, який самовільно покинув службу, зобов’язаний повернути 12 тисяч гривень.

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Військова частина подала позов до суду проти військового, який самовільно залишив службу. Командування вимагало стягнути з нього грошову переплату, отриману після залишення місця дислокації.

Суд встановив, що військовослужбовець проходив службу у штурмовому підрозділі в Донецькій області, проте самовільно покинув свою роту. Під час перевірки бухгалтерія військової частини виявила, що після цього чоловікові помилково нарахували 12 338,90 грн.

Командування підрозділу подало позов до суду з вимогою повернути ці кошти, оскільки військовий не виконував службові обов’язки.

Одеський окружний адміністративний суд у справі № 420/39919/24 задовольнив позов у повному обсязі. Військовослужбовець зобов’язаний повернути безпідставно отримані 12 338 гривень.

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