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У Мінцифри готують мовну модель, щоб пришвидшити інтеграцію штучного інтелекту в держсектор

15:44, 29 березня 2025
Вона стане основою для появи чатботів та AI-асистентів для держави й бізнесу.
У Мінцифри готують мовну модель, щоб пришвидшити інтеграцію штучного інтелекту в держсектор
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WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифри разом з бізнесом та AI-спільнотою починають створювати національну велику мовну модель (LLM), щоб пришвидшити інтеграцію ШІ в державу, бізнес та ключові сфери життя українців.

Велика мовна модель — це нейромережа, яка працює за принципом людського мозку й може аналізувати та генерувати тексти. Вона стане основою для появи чатботів та AI-асистентів для держави й бізнесу, що покращить послуги для користувачів і підвищить ефективність організацій.

«Ми починаємо працювати над українською великою мовною моделлю. Це буде перша українськомовна модель національного масштабу, що допоможе пришвидшити інтеграцію штучного інтелекту в державний сектор, оборону та бізнес. Країни, які активно й стратегічно розвивають ШІ, уже мають національні LLM. Україна також рухається цим шляхом. Українськомовна модель базуватиметься на вже наявному open-source рішенні, а для її розробки не залучатимемо бюджетних коштів», — зазначив Віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Українськомовна модель буде створена на наявному open-source рішенні.

Розробка відбуватиметься за підтримки бізнес-партнерів, без залучення державних коштів. Моделі планують запустити до грудня 2025 року.

У Мінцифри кажуть, що українськомовна LLM даватиме якісніші відповіді, ніж глобальні англомовні моделі, оскільки буде натренована на українських даних. Локальна LLM зможе краще розуміти діалекти, термінологію та контекст у країні, даючи якісніші відповіді як лінгвістично, так і стосовно фактів й ідеологічних запитань, які стосуються історії України, політичної ситуації та війни.

Окрім того, використання українськомовної моделі коштуватиме у 2,5–3 рази дешевше для українських користувачів порівняно з англомовними аналогами.

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держава Міністерство цифрової трансформації штучний інтелект

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