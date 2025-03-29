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В Минцифре готовят языковую модель, чтобы ускорить интеграцию искусственного интеллекта в госсектор

15:44, 29 марта 2025
Она станет основой для создания чат-ботов и AI-ассистентов для государства и бизнеса
В Минцифре готовят языковую модель, чтобы ускорить интеграцию искусственного интеллекта в госсектор
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WINWIN AI Center of Excellence при Минцифре вместе с бизнесом и AI-сообществом начинают создавать национальную большую языковую модель (LLM), чтобы ускорить интеграцию ИИ в государственные структуры, бизнес и ключевые сферы жизни украинцев.

Большая языковая модель — это нейросеть, которая работает по принципу человеческого мозга и может анализировать и генерировать тексты. Она станет основой для создания чат-ботов и AI-ассистентов для государства и бизнеса, что улучшит услуги для пользователей и повысит эффективность организаций.

«Мы начинаем работать над украинской большой языковой моделью. Это будет первая украиноязычная модель национального масштаба, которая поможет ускорить интеграцию искусственного интеллекта в государственный сектор, оборону и бизнес. Страны, которые активно и стратегически развивают ИИ, уже имеют национальные LLM. Украина также идет этим путем. Украиноязычная модель будет базироваться на уже существующем open-source решении, а для ее разработки мы не будем привлекать бюджетные средства», — отметил Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украиноязычная модель будет создана на основе существующего open-source решения.

Разработка будет происходить при поддержке бизнес-партнеров, без привлечения государственных средств. Модели планируют запустить до декабря 2025 года.

В Минцифре утверждают, что украиноязычная LLM будет давать более качественные ответы, чем глобальные англоязычные модели, поскольку она будет обучена на украинских данных. Локальная LLM сможет лучше понимать диалекты, терминологию и контекст в стране, давая более точные ответы как с лингвистической точки зрения, так и по фактам и идеологическим вопросам, касающимся истории Украины, политической ситуации и войны.

Кроме того, использование украиноязычной модели будет стоить в 2,5–3 раза дешевле для украинских пользователей по сравнению с англоязычными аналогами.

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государство Министерство цифровой трансформации искусственный интеллект

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