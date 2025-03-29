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В Харькове судили женщину, которая зарезала мужчину из-за ревности и выдавала погибшего за спящего

10:56, 29 марта 2025
После удара ножом в грудь женщина переодела погибшего, положила на диван и сказала друзьям, что он спит.
В Харькове судили женщину, которая зарезала мужчину из-за ревности и выдавала погибшего за спящего
Фото иллюстративное
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Дзержинский районный суд города Харькова по делу №  638/2944/25 признал 31-летнюю женщину виновной в убийстве сожителя, которого она смертельно ранила ножом во время ссоры.

Инцидент произошел 24 сентября 2024 года в частном доме, где пара временно проживала. По данным следствия, в тот день женщина вместе с мужем и друзьями употребляла алкоголь. Во время ссоры, которая возникла из-за ревности, она схватила нож и нанесла удар в грудь, пробив легкое и повредив легочную артерию.

Свидетели рассказали, что после этого обвиняемая переодела потерпевшего, положила его на диван и заявила, что он просто уснул. Сначала никто не заподозрил трагедии, но впоследствии стало очевидно, что у мужчины нет пульса. Только тогда вызвали скорую помощь, однако медики констатировали смерть.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что мужчина умер от массивной кровопотери, а характер раны свидетельствовал об умышленном ударе.

Женщина полностью признала вину и раскаялась. Она просила суд учесть это как смягчающее обстоятельство, а также заявила о намерении проходить службу в ВСУ. В то же время родственники погибшего настаивали на суровом наказании.

Суд учел отсутствие у подсудимой судимостей, ее признание и сотрудничество со следствием. В то же время преступление является особо тяжким, что стало решающим фактором для приговора. Женщину приговорили к семи годам лишения свободы и обязали оплатить более 39 тысяч гривен за судебные экспертизы.

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