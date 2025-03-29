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У Харкові судили жінку, яка зарізала чоловіка через ревнощі та видавала загиблого за сплячого

10:56, 29 березня 2025
Після удару ножем в груди жінка переодягнула загиблого, поклала на диван і сказала друзям, що він спить.
У Харкові судили жінку, яка зарізала чоловіка через ревнощі та видавала загиблого за сплячого
Фото ілюстративне
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Дзержинський районний суд міста Харкова у справі № 638/2944/25 визнав 31-річну жінку винною у вбивстві співмешканця, якого вона смертельно поранила ножем під час сварки.

Інцидент стався 24 вересня 2024 року у приватному будинку, де пара тимчасово проживала. За даними слідства, у той день жінка разом із чоловіком та друзями вживала алкоголь. Під час сварки, яка виникла через ревнощі, вона схопила ніж і завдала удару в груди, пробивши легеню та пошкодивши легеневу артерію.

Свідки розповіли, що після цього обвинувачена переодягнула потерпілого, поклала його на диван і заявила, що він просто заснув. Спершу ніхто не запідозрив трагедії, але згодом стало очевидно, що у чоловіка немає пульсу. Лише тоді викликали швидку допомогу, однак медики констатували смерть.

Судово-медична експертиза підтвердила, що чоловік помер від масивної крововтрати, а характер рани свідчив про навмисний удар.

Жінка повністю визнала провину та розкаялася. Вона просила суд врахувати це як пом’якшувальну обставину, а також заявила про намір проходити службу в ЗСУ. Водночас родичі загиблого наполягали на суворому покаранні.

Суд врахував відсутність у підсудної судимостей, її зізнання та співпрацю зі слідством. Водночас злочин є особливо тяжким, що стало вирішальним фактором для вироку. Жінку засудили до семи років позбавлення волі та зобов’язали сплатити понад 39 тисяч гривень за судові експертизи.

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