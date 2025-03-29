В НААУ сделали заявление о так называемых «военных адвокатах» на микроавтобусах, которые за деньги «отбивают» людей в ТЦК

В соцсетях распространяются сообщения о так называемых «военных адвокатах» на микроавтобусах, которые за деньги «отбивают» людей в ТЦК и полиции.

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Глава Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова, комментируя информацию и видео, которые распространяются в социальных сетях, заявила, что деятельность «военных адвокатов», которые силой «отбивают» мобилизованных военнообязанных в ТЦК, не имеет никакого отношения к адвокатской практике, основанной на принципах верховенства права и законности.

Как сообщают в НААУ, это заявление она сделала, комментируя такие «услуги» неизвестных лиц.

Адвокат не имеет права в своей профессиональной деятельности прибегать к средствам и методам, которые противоречат действующему законодательству или Правилам адвокатской этики, при этом в НААУ отмечают, что адвокаты сегодня оказывают правовую помощь военнообязанным, в том числе в помещениях ТЦК.

Далее приводим полный текст заявления:

ВІДКРИТА ЗАЯВА

щодо діяльності «військових адвокатів»

У соціальних мережах активно поширюються відео й повідомлення про так званих військових адвокатів на мікроавтобусах, які за гроші «відбивають» людей у службовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

«У Києві, якщо тебе приймає ТЦК чи поліція, ти можеш звернутися до фірми і вони миттєво пришлють на місце декілька бусиків з міцними хлопцями. На бусиках будуть написи «військові адвокати». І вони відібʼють вас у ТЦК і відвозять вас куди ви схочете. Послуга ця платна - приблизно 3 - 4 тис. доларів. Тобто, аби не платити ТЦК, ви можете сплатити бандитам, які врятують вас від ТЦК», - повідомляє автор одного з відеороликів. В іншому - показуються ті самі автівки із написами «військові адвокати», які курсують вулицями столиці або просто стоять колонами.

Національна асоціація адвокатів України заявляє, що в Україні не існує ані «військової адвокатури», ані осіб із правовим статусом «військові адвокати».

Наразі окремі особи намагаються просувати таку ідею. Так, наприклад, про необхідність військових адвокатів говорила екс-заступниця міністра оборони Ганна Маляр у 2023 році на ХVIІ Форумі Асоціації правників України «Розвиток юридичних послуг». Також адвокати Ілля Костін, який проходить службу в Головному управлінні військової юстиції, та Артем Донець у коментарі медіа активно підтримували запровадження військових-адвокатів.

Не виключено, що невідомі особи, називаючи себе «військовими адвокатами», вже скористалися цією ідеєю для вчинення протиправних дій.

Тож наслідки вже відчутні й викликають занепокоєння. Адже створення «військової адвокатури» як окремої інституції несе ризики усталеним професійним стандартам адвокатури та загрожує незалежності правозахисної діяльності й ефективному захисту прав військовослужбовців.

Національна асоціація адвокатів України заявляє: діяльність «військових адвокатів», які силоміць «відбивають» мобілізованих військовозобов’язаних у ТЦК, не має жодного стосунку до адвокатської практики, заснованої на принципах верховенства права та законності.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» називає девʼять основних видів адвокатської діяльності. Жоден з яких не передбачає застосування насильницьких форм упливу, у тому числі на органи державної влади та їх посадових осіб.

Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або Правилам адвокатської етики.

Адвокати сьогодні надають правничу допомогу військовозобовʼязаним, в тому числі у приміщеннях ТЦК. При цьому адвокати часто зазнають порушень професійних прав і втручання у гарантії адвокатської діяльності.

Рада адвокатів України виступаючи на захист адвокатів, яких Бучанський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки безпідставно звинуватив у нібито антидержавній поведінці, спрямованій на зрив мобілізаційних завдань, наголосила, що безпідставне звинувачення адвокатів у вчиненні професійних дій, які фактично є реалізацією їхніх законних повноважень та не виходять за межі чинного законодавства, є неприпустимим. Такі дії становлять пряме порушення гарантій адвокатської діяльності, оскільки фактично означають втручання та перешкоджання законній професійній діяльності адвокатів.

Національна асоціація адвокатів України рішуче засуджує випадки застосування фізичного впливу невідомими особами, які називають себе «військовими адвокатами», стосовно посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Наголошуємо: адвокатура здійснює захист прав військовозобов’язаних та військовослужбовців виключно у межах, визначених законодавством України, та на підставі принципів законності й верховенства права. Адвокати забезпечують правовий захист, використовуючи виключно законні засоби та форми професійної діяльності. Саме така правнича допомога сприяє зміцненню довіри громадян до правової системи та забезпечує баланс між потребами національної безпеки і захистом основоположних прав людини.

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