Практика судов
  1. В Украине

Министерство обороны получило новые полномочия в тактической медицине и кибербезопасности

22:00, 29 марта 2025
Документ вводит в соответствие нормы Положения к действующему законодательству и уточняет полномочия Минобороны в ряде сфер.
Министерство обороны получило новые полномочия в тактической медицине и кибербезопасности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров уточнил полномочия Министерства обороны в сферах оказания тактической медицинской помощи и информационной безопасности.

В частности, как указывают в Минобороны, принятый на заседании правительства проект постановления «О внесении изменений в пункт 4 Положения о Министерстве обороны Украины» приводит в соответствие нормы Положения с действующим законодательством и уточняет полномочия Минобороны в ряде сфер.

В частности, Минобороны получает полномочия:

  • утверждать для Сил безопасности и обороны на основе стандартов НАТО табели материально-технического оснащения, стандарты и объемы оказания тактической догоспитальной медицинской помощи;
  • утверждать минимальные требования и стандарты качества медицинских изделий, применяемых Силами безопасности и обороны для оказания тактической догоспитальной помощи на основе требований и стандартов качества НАТО;
  • утверждать по согласованию с Министерством здравоохранения порядок проведения медицинского осмотра призывников, военнообязанных и резервистов, военнослужащих ВСУ и Госспецтрансслужбы, организацию его проведения;
  • разрабатывать и утверждать меры безопасности информационных и коммуникационных электронных систем, собственником которых является Минобороны и Вооруженные силы;
  • военной кооперации с НАТО, международными организациями и другими субъектами оборонной сферы для обеспечения безопасности киберпространства и совместной защиты от киберугроз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
За нарушение запрета на отождествление адвоката с клиентом смогут оштрафовать до 5100 грн — Рада одобрила законопроект за основу

Законопроектом предлагается ввести штрафы за отождествление адвоката и клиента, в том числе в медиа.

Кабмин решил создать в Налоговой службе спецподразделение по выявлению коррупции

В Государственной налоговой службе в течение 2 лет будет действовать подразделение по вопросам предотвращения и выявления коррупции – Минфин предложил экспериментальный проект.

Отсутствие у правоохранителей статуса потерпевших не влияет на квалификацию действий лица как угрозы в отношении работника правоохранительного органа – Верховный Суд

Адвокат утверждал, что фактически отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 345 УК, поскольку работники правоохранительных органов не были признаны потерпевшими.

Верховная Рада одобрила за основу законопроект, которым предлагается исключить админответственность за порчу и незаконное уничтожение архивных документов

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности считает, что при подготовке законопроекта ко второму чтению необходимо доработать изменения в статью 92-1 КУоАП, которыми предложено исключить административную ответственность за порчу и незаконное уничтожение архивных документов.

Кабмин зарегистрировал законопроект о возобновлении подачи статистической и финансовой отчетности предпринимателями

Правительственный законопроект предусматривает, что отсрочка подачи отчетности, введенная в начале полномасштабного вторжения, будет пересмотрена.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Граб
    Людмила Граб
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду