Министерство обороны получило новые полномочия в тактической медицине и кибербезопасности

Документ вводит в соответствие нормы Положения к действующему законодательству и уточняет полномочия Минобороны в ряде сфер.

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Кабинет Министров уточнил полномочия Министерства обороны в сферах оказания тактической медицинской помощи и информационной безопасности.

В частности, как указывают в Минобороны, принятый на заседании правительства проект постановления «О внесении изменений в пункт 4 Положения о Министерстве обороны Украины» приводит в соответствие нормы Положения с действующим законодательством и уточняет полномочия Минобороны в ряде сфер.

В частности, Минобороны получает полномочия:

утверждать для Сил безопасности и обороны на основе стандартов НАТО табели материально-технического оснащения, стандарты и объемы оказания тактической догоспитальной медицинской помощи;

утверждать минимальные требования и стандарты качества медицинских изделий, применяемых Силами безопасности и обороны для оказания тактической догоспитальной помощи на основе требований и стандартов качества НАТО;

утверждать по согласованию с Министерством здравоохранения порядок проведения медицинского осмотра призывников, военнообязанных и резервистов, военнослужащих ВСУ и Госспецтрансслужбы, организацию его проведения;

разрабатывать и утверждать меры безопасности информационных и коммуникационных электронных систем, собственником которых является Минобороны и Вооруженные силы;

военной кооперации с НАТО, международными организациями и другими субъектами оборонной сферы для обеспечения безопасности киберпространства и совместной защиты от киберугроз.

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