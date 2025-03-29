Министерство обороны получило новые полномочия в тактической медицине и кибербезопасности

22:00, 29 марта 2025
Документ вводит в соответствие нормы Положения к действующему законодательству и уточняет полномочия Минобороны в ряде сфер.
Кабинет Министров уточнил полномочия Министерства обороны в сферах оказания тактической медицинской помощи и информационной безопасности.
В частности, как указывают в Минобороны, принятый на заседании правительства проект постановления «О внесении изменений в пункт 4 Положения о Министерстве обороны Украины» приводит в соответствие нормы Положения с действующим законодательством и уточняет полномочия Минобороны в ряде сфер.
В частности, Минобороны получает полномочия:
- утверждать для Сил безопасности и обороны на основе стандартов НАТО табели материально-технического оснащения, стандарты и объемы оказания тактической догоспитальной медицинской помощи;
- утверждать минимальные требования и стандарты качества медицинских изделий, применяемых Силами безопасности и обороны для оказания тактической догоспитальной помощи на основе требований и стандартов качества НАТО;
- утверждать по согласованию с Министерством здравоохранения порядок проведения медицинского осмотра призывников, военнообязанных и резервистов, военнослужащих ВСУ и Госспецтрансслужбы, организацию его проведения;
- разрабатывать и утверждать меры безопасности информационных и коммуникационных электронных систем, собственником которых является Минобороны и Вооруженные силы;
- военной кооперации с НАТО, международными организациями и другими субъектами оборонной сферы для обеспечения безопасности киберпространства и совместной защиты от киберугроз.
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