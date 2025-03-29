Міністерство оборони отримало нові повноваження в тактичній медицині та кібербезпеці

Документ приводить у відповідність норми Положення до чинного законодавства та уточнює повноваження Міноборони у низці сфер.

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Кабінет Міністрів уточнив повноваження Міністерства оборони у сферах надання тактичної медичної допомоги та інформаційної безпеки.

Зокрема, як вказують у Міноборони, прийнятий на засіданні Уряду проект постанови «Про внесення змін до пункту 4 Положення про Міністерство оборони України» приводить у відповідність норми Положення до чинного законодавства та уточнює повноваження Міноборони у низці сфер.

Зокрема, Міноборони отримує повноваження:

затверджувати для Сил безпеки і оборони на основі стандартів НАТО табелі матеріально-технічного оснащення, стандарти та обсяги надання тактичної догоспітальної медичної допомоги;

затверджувати мінімальні вимоги та стандарти якості медичних виробів, що застосовуються Силами безпеки і оборони для надання тактичної догоспітальної допомоги на основі вимог та стандартів якості НАТО;

затверджувати за погодженням з Міністерством охорони здоров’я порядок проведення медичного огляду призовників, військовозобов’язаних та резервістів, військовослужбовців ЗСУ та Держспецтрансслужби, організацію його проведення;

розробляти та затверджувати заходи безпеки інформаційних та комунікаційних електронних систем, власником яких є Міноборони та Збройні сили;

військової співпраці з НАТО, міжнародними організаціями та іншими суб’єктами оборонної сфери для забезпечення безпеки кіберпростору та спільного захисту від кіберзагроз.

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