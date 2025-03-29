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Суд в США призупинить ліквідацію медіа «Голос Америки», – NYT

09:26, 29 березня 2025
Тимчасовий обмежувальний наказ може діяти до 21 дня, сказав адвокат журналістів.
Суд в США призупинить ліквідацію медіа «Голос Америки», – NYT
Джерело фото: Eric Lee/The New York Times
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Федеральний суддя 28 березня тимчасово зупинить ліквідацію медіа «Голос Америки». Про це повідомляє The New York Times.

Суддя Джей Пол Откен з окружного суду США на Мангеттені зробив свої коментарі під час слухання за позовом журналістів, у якому стверджується, що відправлення сотень журналістів в оплачувану відпустку порушує їхні права за Першою поправкою.

Ендрю Г. Челлі молодший, адвокат журналістів, які подали позов, сказав, що суддя чітко дав зрозуміти, що він видасть тимчасовий обмежувальний наказ.

«Це вирішальна перемога свободи преси та Першої поправки, а також різкий докір адміністрації, яка проявила повну зневагу до принципів демократії», - прокоментував адвокат журналістів, які подали позов.

Тимчасовий обмежувальний наказ може діяти до 21 дня, сказав адвокат. Тим часом, розгляду ще очікує окремий позов, поданий директором «Голосу Америки» Майклом Абрамовіцем.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на урізання сфери діяльності восьми федеральних агентств. Серед них — агентство, яке займається «Голосом Америки», «Радіо Свобода» та іншими засобами масової інформації, що фінансуються урядом США, у всьому світі.

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