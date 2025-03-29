Практика судів
  1. У світі

Ілон Маск продав соцмережу Х компанії з розвитку штучного інтелекту

09:08, 29 березня 2025
Ілон Маск оголосив, що продав акції соцмережі X іншій своїй компанії – xAI, яка займається розробками у сфері штучного інтелекту.
Ілон Маск продав соцмережу Х компанії з розвитку штучного інтелекту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американський підприємець, керівник американського Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск оголосив, що продав акції соцмережі X іншій своїй компанії – xAI, яка займається розробками у сфері штучного інтелекту. Він зазначив, що Х було оцінено у $45 млрд, але з вирахуванням $12 млрд боргу вартість соцмережі становить $33 млрд.

Маск зазначив, що від моменту заснування два роки тому xAI стала однією з провідних лабораторій штучного інтелекту у світі, яка «працює з безпрецедентною швидкістю і масштабом».

«Майбутнє xAI і X тісно переплетене. Сьогодні ми офіційно робимо крок до об'єднання даних, моделей, обчислень, дистрибуції та талантів», – написав Маск.

Він сподівається, що поєднання можливостей штучного інтелекту xAI та величезного досвіду X із широким охопленням користувачів має величезний потенціал.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США бізнес Ілон Маск штучний інтелект соцмережі

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Токсична атмосфера, низька зарплата та корупція – у НАДС повідомили, чому молодь не хоче працювати на державу

На державній службі критично не вистачає молодих професіоналів, але як їх залучити на держслужбу, поки що не зовсім зрозуміло.

Чиновники зможуть стати суддями СОАС і СААС – за яких умов

Новий закон про СОАС і СААС відкриває можливість для чиновників стати суддями вищого спеціалізованого адмінсуду.

Витрати на відрядження одного судді на рік можуть становити майже 438 тисяч грн – Мінфін виступив проти змін у строках відрядження

У Міністерстві фінансів не підтримали законопроект про зміни щодо строків відряджень суддів, бо загальні витрати на них можуть досягти 180,5 млн грн на рік.

«ВККС має поважати людську гідність та виконувати судові рішення, а не робити вигляд, що норми моралі та права на Комісію не розповсюджуються», – суддя Оксана Царевич

Суддя Печерського райсуду міста Києва Оксана Царевич розповіла, чому вирішила звернутися із заявою до Державного бюро розслідувань та що планує робити далі.

Кримінальний процесуальний закон не містить заборони про зміну цивільного позову в ході судового розгляду – Верховний Суд

У кримінальному процесуальному законодавстві відсутні застереження стосовно внесення змін до цивільного позову в ході судового розгляду, у тому числі й щодо збільшення позовних вимог.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Граб
    Людмила Граб
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду