Ілон Маск продав соцмережу Х компанії з розвитку штучного інтелекту

Ілон Маск оголосив, що продав акції соцмережі X іншій своїй компанії – xAI, яка займається розробками у сфері штучного інтелекту.

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Американський підприємець, керівник американського Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск оголосив, що продав акції соцмережі X іншій своїй компанії – xAI, яка займається розробками у сфері штучного інтелекту. Він зазначив, що Х було оцінено у $45 млрд, але з вирахуванням $12 млрд боргу вартість соцмережі становить $33 млрд.

Маск зазначив, що від моменту заснування два роки тому xAI стала однією з провідних лабораторій штучного інтелекту у світі, яка «працює з безпрецедентною швидкістю і масштабом».

«Майбутнє xAI і X тісно переплетене. Сьогодні ми офіційно робимо крок до об'єднання даних, моделей, обчислень, дистрибуції та талантів», – написав Маск.

Він сподівається, що поєднання можливостей штучного інтелекту xAI та величезного досвіду X із широким охопленням користувачів має величезний потенціал.

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