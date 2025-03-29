Илон Маск продал соцсеть X компании по разработке искусственного интеллекта

Илон Маск объявил, что продал акции соцсети X другой своей компании — xAI, которая занимается разработками в сфере искусственного интеллекта.

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Американский предприниматель, руководитель американского Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск объявил, что продал акции соцсети X другой своей компании — xAI, которая занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Он отметил, что Х было оценено в $45 млрд, но за вычетом $12 млрд долга стоимость соцсети составляет $33 млрд.

Маск отметил, что с момента основания два года назад xAI стала одной из ведущих лабораторий искусственного интеллекта в мире, которая «работает с беспрецедентной скоростью и масштабом».

«Будущее xAI и X тесно переплетены. Сегодня мы официально делаем шаг к объединению данных, моделей, вычислений, дистрибуции и талантов», — написал Маск.

Он надеется, что сочетание возможностей искусственного интеллекта xAI и огромного опыта X с широким охватом пользователей имеет огромный потенциал.

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