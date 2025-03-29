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Владимир Зеленский обновил высший состав руководства Воздушных сил

08:50, 29 марта 2025
Президент согласовал несколько кадровых решений, которые должны усилить возможности нашей защиты.
Владимир Зеленский обновил высший состав руководства Воздушных сил
Источник фото: Генеральный штаб ВСУ
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Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в высшее руководство Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в обращении 28 марта.

«Сегодня также согласовал несколько кадровых решений, которые должны усилить возможности нашей защиты — авиационную составляющую Сил обороны. У нас была встреча с представителями общественного сектора, с военными, с Офисом, которые помогают развитию военной авиации… И мы согласовали все вместе новую структуру для укрепления авиационной составляющей, а также согласовали конкретные управленческие и технологические шаги», — сказал Зеленский.

У министра обороны Украины будет специализированный заместитель по вопросам боевой авиации — Александр Козенко. Он долгое время занимался адаптацией F-16 и Mirage в Украине.

Генерал-майор Алексей Марченко теперь будет заместителем начальника Генерального штаба Украины именно по этому авиационному направлению, бригадный генерал Сергей Голубцов станет заместителем командующего Воздушными силами, а полковник Александр Дякив — командующим авиацией, заместителем командующего Воздушными силами.

По словам Президента, установлены четкие сроки, когда новая управленческая структура должна дать больше результатов и мотивации всему авиационному компоненту Сил обороны.

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