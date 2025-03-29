Украина в ближайшее время получит около 400 млн долларов от МВФ

МВФ завершил седьмой пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины.

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 28 марта завершил седьмой пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility - EFF), и в ближайшее время Украина получит очередной транш объемом около 400 млн долларов США. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как указали в Минфине, в МВФ отметили прогресс украинской стороны в выполнении условий программы EFF по состоянию на конец декабря 2024 года. Украинская экономика остается устойчивой, а показатели выполнения программы EFF остаются высокими, несмотря на условия полномасштабной войны. Украина выполнила все количественные критерии эффективности по состоянию на конец декабря, предварительные меры для этого пересмотра, а также большинство структурных маяков. Сроки выполнения некоторых условий были скорректированы с учетом возможностей.

«По результатам успешного пересмотра Украина получит транш объемом около 400 млн долларов США в ближайшее время. Таким образом, общая сумма выплат по программе EFF составит более 10,1 млрд долларов США. Благодарен Международному валютному фонду за поддержку и экспертизу, которая позволяет укреплять экономическую и финансовую устойчивость Украины. Вместе продолжаем работать над внедрением совместно определенных реформ», – отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

В Государственный бюджет Украины уже поступило семь траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 9,8 млрд долларов США из запланированных 15,5 млрд долларов США на период 2023-2027 годы.

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