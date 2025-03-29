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Україна найближчим часом отримає близько 400 млн доларів від МВФ

08:32, 29 березня 2025
МВФ завершила сьомий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України.
Україна найближчим часом отримає близько 400 млн доларів від МВФ
Джерело фото: Bloomberg
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Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) 28 березня завершила сьомий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF) і вже найближчим часом Україна отримає черговий транш обсягом близько 400 млн доларів США. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як вказали у Мінфіні, у МВФ відзначили прогрес української сторони у виконанні умов програми EFF станом на кінець грудня 2024 року. Українська економіка залишається стійкою, а показники виконання програми EFF залишаються високими, незважаючи на умови повномасштабної війни. Україна виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець грудня, попередні заходи для цього перегляду, а також більшість структурних маяків. Терміни виконання деяких умов було скориговано з урахуванням можливостей.

«За результатом успішного перегляду Україна отримає транш обсягом близько 400 млн доларів США вже найближчим часом. Тож загальна сума виплат за програмою EFF становитиме понад 10,1 млрд доларів США. Вдячний Міжнародному валютному фонду за підтримку та експертизу, яка дозволяє посилювати економічну та фінансову стійкість України. Разом продовжуємо працювати над впровадженням спільно визначених реформ», – вказав Міністр фінансів України Сергій Марченко.

До Державного бюджету України вже надійшло сім траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 9,8 млрд доларів США із запланованих 15,5 млрд доларів США на період 2023-2027 років.

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гроші уряд Мінфін реформа МВФ Денис Шмигаль Сергій Марченко

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