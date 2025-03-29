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Володимир Зеленський оновив вищий склад керівництва Повітряних сил

08:50, 29 березня 2025
Президент узгодив кілька кадрових рішень, які мають посилити спроможності нашого захисту.
Володимир Зеленський оновив вищий склад керівництва Повітряних сил
Джерело фото: Генеральний штаб ЗСУ
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Президент України Володимир Зеленський вніс зміни у вищому керівництві Повітряних Сил Збройних сил України. Про це він повідомив у зверненні 28 березня.

«Сьогодні також узгодив кілька кадрових рішень, які мають посилити спроможності нашого захисту – авіаційну складову Сил оборони. Була в нас зустріч із представниками громадського сектору, з військовими, Офіс, які допомагають розвитку військової авіації… І ми погодили всі разом нову структуру для зміцнення авіаційної складової, а також погодили конкретні управлінські й технологічні кроки», - сказав Зеленський.

У міністра оборони України буде спеціалізований заступник саме з питань бойової авіації –Олександр Козенко. Він тривалий час займався адаптацією F-16 та Mirage в Україні.

Генерал-майор Олексій Марченко служитиме тепер заступником начальника Генерального штабу України саме на цьому, авіаційному, напрямку, бригадний генерал Сергій Голубцов буде заступником командувача Повітряних сил і полковник Олександр Дяків – командувачем авіації, заступником командувача Повітряних сил.

За словами Президента, визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів і мотивації всьому авіаційному компоненту Сил оборони.

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ЗСУ призначення Володимир Зеленський

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