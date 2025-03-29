Суд в США приостановит ликвидацию медиа «Голос Америки», – NYT

Временный ограничительный приказ может действовать до 21-го дня, сказал адвокат журналистов.

Источник фото: Eric Lee/The New York Times

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Федеральный судья 28 марта временно приостановит ликвидацию медиа «Голос Америки». Об этом сообщает The New York Times.

Судья Джей Пол Откен из окружного суда США на Манхэттене сделал свои комментарии во время слушания по иску журналистов, которые утверждают, что отправка сотен журналистов в оплачиваемый отпуск нарушает их права по Первой поправке.

Эндрю Г. Челли младший, адвокат журналистов, подавших иск, сказал, что судья ясно дал понять, что он вынесет временный ограничительный приказ.

«Это решающая победа свободы прессы и Первой поправки, а также резкое осуждение администрации, которая проявила полное пренебрежение принципами демократии», — прокомментировал адвокат журналистов, подавших иск.

Временный ограничительный приказ может действовать до 21-го дня, сказал адвокат. В то же время, рассматрения еще ожидает отдельный иск, поданный директором «Голоса Америки» Майклом Абрамовицем.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на урезание сферы деятельности восьми федеральных агентств. Среди них - агентство, которое занимается «Голосом Америки», «Радио Свобода» и другими средствами массовой информации, финансируемыми правительством США, во всем мире.

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