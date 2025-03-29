Военный после СВЧ получал зарплату – что решил суд

Военный, который самовольно покинул службу, обязан вернуть 12 тысяч гривен.

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Воинская часть подала иск в суд против военного, который самовольно оставил службу. Командование требовало взыскать с него денежную переплату, полученную после оставления места дислокации.

Суд установил, что военнослужащий проходил службу в штурмовом подразделении в Донецкой области, однако самовольно покинул свою роту. Во время проверки бухгалтерия воинской части обнаружила, что после этого мужчине ошибочно начислили 12 338,90 грн.

Командование подразделения подало иск в суд с требованием вернуть эти средства, поскольку военный не выполнял служебные обязанности.

Одесский окружной административный суд по делу № 420/39919/24 удовлетворил иск в полном объеме. Военнослужащий обязан вернуть безосновательно полученные 12 338 гривен.

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