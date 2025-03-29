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М’янма та Таїланд оговтуються після землетрусу – понад 1000 загиблих, рятувальні операції тривають

12:08, 29 березня 2025
Під завалами досі лишаються люди.
М’янма та Таїланд оговтуються після землетрусу – понад 1000 загиблих, рятувальні операції тривають
Фото: EPA
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У Південно-Східній Азії стався потужний землетрус магнітудою 7,7. У М’янмі та сусідньому Таїланді тривають рятувальні операції після потужного землетрусу, що стався напередодні. За останніми даними, загальна кількість загиблих у двох країнах перевищила тисячу осіб.

Як повідомляє BBC, у М’янмі офіційно підтверджено загибель 1002 осіб. Ще 2376 людей отримали поранення, а 30 вважаються зниклими безвісти. Найбільше постраждало місто Мандалай, розташоване неподалік від епіцентру землетрусу. Там тривають рятувальні роботи, і, за словами місцевих команд, вони змушені «відкопувати людей голими руками».

Другим за рівнем руйнувань стало столиця країни Найп'їдо, де загинули 94 людини. Військова хунта, яка керує М’янмою, звернулася до міжнародної спільноти по допомогу. Китай та Індія вже направили підтримку.

У Таїланді стихія викликала обвалення багатоповерхової будівлі в Бангкоку, де велося будівництво. Під завалами залишаються близько 100 працівників, відомо про шістьох загиблих. Рятувальники повідомляють, що деякі люди всередині будівлі подають ознаки життя.

Пошукові роботи ускладнені через нестабільність конструкцій – уламки продовжують падати. Для порятунку залучено собак, дрони та важку техніку. Влада також отримала близько 2000 повідомлень про пошкодження висотних будівель, які перевіряють інженери.

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Таїланд

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