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З 1 квітня ціни в аптеках знизять ще на 116 препаратів – МОЗ

13:02, 29 березня 2025
Керівник МОЗ зазначив, що ліки подешевшають від 52% до 5%.
З 1 квітня ціни в аптеках знизять ще на 116 препаратів – МОЗ
Джерело фото: Freepik
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Ціни на 116 препаратів знизять в аптеках з 1 квітня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

Керівник МОЗ України зазначив, що ліки подешевшають від 52% до 5%. На 5% подешевшає дуже дорогий препарат, тому знижка буде суттєвою.

«В середньому ми виходимо на 222 препарати. Середня знижка буде 17%», – вказав Ляшко.

Нагадаємо, що Кабмін встановив розміри надбавок на ліки в аптеках з 1 березня.

Також Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило перелік найбільш популярних лікарських засобів, ціни на які будуть знижені на 30% з 1 березня 2025 року.

Крім того, українські виробники знизять ціни ще на понад 100 медпрепаратів. Серед препаратів – знеболювальні, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи.

«Продовжуємо рухатись за планом стабілізації цін на ліки, що затверджений рішенням РНБО. Вже запроваджено низку регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції: врегульовано націнки для всіх ліків, що присутні нині на українському ринку, заборонено маркетингові платежі, відновлено перевірки Держпродспоживслужбою в частині контролю за цінами в аптечних мережах», - наголосив Ляшко.

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МОЗ Віктор Ляшко аптека

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