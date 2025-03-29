Пішов із життя Заслужений юрист України та екссуддя КСУ Микола Козюбра

Микола Козюбра брав участь у розробці проектів Декларації про державний суверенітет України та Конституції України.

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Пішов із життя доктор юридичних наук, професор, дійсний член Української Академії політичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України Микола Іванович Козюбра. Про сумну звістку повідомили у Конституційному Суді.

У вересні 1996 року Указом Президента України Микола Козюбра був призначений суддею Конституційного Суду України і припинив повноваження судді з 28 січня 2003 року.

Микола Іванович за свій визначальний вклад у розбудову України був нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ, ІІ та І ступенів, Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Микола Козюбра видав низку наукових праць з питань теорії держави і права та конституційного права. Брав участь у розробці проектів Декларації про державний суверенітет України, Конституції України, інших законопроектів.

Редакція видання висловлює глибокі співчуття колегам, близьким та родині Миколи Івановича.